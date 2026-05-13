DEUDORES ALIMENTARIOS NO PODRAN ENTRAR A LAS CANCHAS: MIRA TODO SOBRE ESTA MEDIDA

La provincia del Chaco es una de las jurisdicciones donde comenzará a aplicarse la prohibición de ingreso a estadios de fútbol para personas registradas como deudores alimentarios. La medida fue oficializada este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 429/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La disposición amplía el alcance del programa Tribuna Segura, utilizado para controlar el acceso a espectáculos deportivos en todo el país. A partir de ahora, también alcanzará a personas incluidas en registros públicos de alimentantes morosos o con medidas judiciales que restrinjan su ingreso a canchas por incumplimiento de cuotas alimentarias.

Según detalló el Gobierno nacional, la restricción ya se encontraba vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Salta, pero ahora se extenderá a otras provincias, entre ellas Chaco, además de Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Hasta ahora, Tribuna Segura contemplaba restricciones para personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, además de quienes protagonizaron hechos violentos en eventos masivos o alteraciones del orden público.

Con la modificación del artículo 2 de la Resolución 354/2017, el Ministerio incorporó un nuevo inciso que habilita impedir el ingreso a estadios cuando exista una medida judicial o administrativa vinculada a la inscripción en registros de deudores alimentarios.

«La medida restrictiva se mantendrá mientras continúe vigente la situación que le dio origen», establece el texto oficial.

En los fundamentos de la resolución, el Ministerio sostuvo que en los últimos meses recibió numerosos oficios judiciales solicitando incorporar personas al sistema Tribuna Segura por incumplimientos alimentarios, en muchos casos acompañados por la inscripción en registros de morosos como mecanismo para garantizar el pago de cuotas.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anticipó la medida en redes sociales y afirmó: «El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas. Más controles y reglas claras».