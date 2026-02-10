APREHENDIERON A UN HOMBRE QUE TENIA UNA TUMBERA EN SU PODER

El ciudadano intentó escapar arrojándose a una laguna y fue reducido.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17 en la Chacra 38, por personal de la Comisaría Primera de Fontana, luego de un operativo realizado en un camino rural del barrio Balastro II, en el marco de reiteradas denuncias por acoso, hostigamiento y desorden tras la denuncia de una mujer de 35 años.

De inmediato y tras tareas investigativas los agentes junto a efectivos del Servicio Externo realizaron recorridas en distintos barrios y lograron localizar al hombre que al advertir la presencia policial, se dio a la fuga por una zona boscosa, arrojándose a una laguna de la zona. Los efectivos ingresaron al lugar y, tras hacer uso de la fuerza pública en la medida necesaria, lograron reducirlo cuando ya se encontraba en la orilla.



Al identificarlo, el hombre de 38 años, tenía entre sus prendas de vestir, un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, la cual contenía en uno de sus caños un cartucho calibre 12 sin percutar, procediéndose al secuestro del arma y la munición.

El aprehendido fue examinado por el médico policial en turno y trasladado a la comisaría.

Al consultar con la Magistratura interviniente dispuso que el hombre sea notificado de su aprehensión por infracción al artículo 68° del Código de Faltas, y por infracción al artículo 41°

Relacionado