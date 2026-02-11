HUMBERTO MOLINA ES EL NUEVO DIRECTOR DE LA REGIONAL EDUCATIVA II

El reconocido docente que hasta el momento estaba a cargo de la Supervisión de Educación Primaria, Humberto Molina, fue confirmado al frente de la Dirección Regional Educativa II de Castelli, en reemplazo de la profesora Cecilia Lemoine que el año pasado accedió al beneficio de la jubilación.

Humberto Molina tiene una extensa trayectoria en educación con 28 años de servicio, cumpliendo diversas tareas en la docencia, tanto en primaria como en el nivel superior. Es maestro y profesor en Tecnología, y tiene su cargo base como director titular de escuela de primera.

Es oriundo de Tres Isletas, pero hace 20 años que está radicado en Castelli. Como supervisor, se destacó por tener una relación cercana con los docentes y tiene un gran conocimiento del contexto geográfico y social de la amplia región que abarca esta dirección.

En el año 2018 fue nombrado Supervisor de Nivel Primario y se desempeñó en la localidad de Pampa del Infierno, mientras que en el 2022 continuó en ese cargo en la regional educativa de Castelli.

SU NUEVO DESAFÍO

Apenas se conoció la salida de la anterior directora regional, desde el ministerio le encomendaron que quedara a cargo provisoriamente de la dirección regional, con posibilidades concretas de ser confirmado en el cargo antes del inicio del ciclo lectivo.

Finalmente, la semana pasada, mantuvo una reunión con la Ministra de Educación Chaco Sofía Naidenoff, quien le comunicó la decisión de confirmarlo al frente de la Dirección Regional Educativa de Castelli. “En lo personal y profesional, es un desafío muy importante asumir este cargo, y tengo las mejores expectativas de trabajar y acompañar a los docentes y directivos de la región”, expresó en declaraciones.

Explicó que la situación económica que atraviesa la provincia no es la mejor, y que por lo tanto deberán ajustarse al contexto y optimizar los recursos con los que se cuenta.

En cuanto a su gestión, aseguró que pretende revalorizar y potenciar el rol de los supervisores de distintos niveles, dándoles un mayor protagonismo. En estos momentos lo niveles secundario y primario están con carencia de supervisores, pero aseguró que posiblemente este año habrá concursos para esos cargos.

Finalmente remarcó que trabajará para reasignar lugares dentro de la estructura de la Regional Educativa, y anticipó que mantendrá una reunión con el personal para iniciar esta nueva etapa con un trabajo en equipo.

