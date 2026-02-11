ORDENAMIENTO TERRITORIAL (OTBN): EL SUPERIOR TRIBUNAL RATIFICÓ LA VIGENCIA DE LA LEY Y SU CONSTITUCIONALIDAD

El ministro de la Producción, Oscar Dudik, manifestó su satisfacción por la decisión judicial y destacó la importancia de contar con un marco legal que ordene el uso del territorio chaqueño.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó por mayoría el planteo de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Ordenamiento Territorial, ratificando así la validez y vigencia de la normativa aprobada oportunamente por la Legislatura provincial.

Dudik, además remarcó “La verdad es una satisfacción que se haya comprendido la importancia de tener un ordenamiento territorial vigente y se haya analizado cada uno de los puntos y aclaraciones que el Poder Ejecutivo provincial envió, para que el Tribunal cuente con todas las herramientas necesarias y pueda evaluar correctamente la constitucionalidad de las leyes que, en su momento, la Legislatura aprobó con la participación de todos los sectores políticos, instituciones, entidades y, sobre todo, de las comunidades involucradas”, expresó.

En esa línea, Dudik dijo que el fallo representa un respaldo al trabajo realizado de manera articulada. “mostramos nuestra satisfacción de que el Superior Tribunal de Justicia haya analizado detenidamente cada uno de los temas y toda la información que el Poder Ejecutivo provincial suministró. Esto no solo confirma que las leyes son constitucionales, sino que también pone en valor el gran trabajo que se viene realizando desde el Gobierno provincial en la preservación del medio ambiente y del bosque nativo”, sostuvo.

“La decisión del STJ ratifica el marco legal vigente en materia de ordenamiento territorial y reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo sostenible y el cuidado de los recursos naturales”-finalizó el ministro Dudik.

