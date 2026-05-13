SEGURIDAD Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL: EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA CON MEJORAS EN DESTACAMENTOS Y CASILLAS POLICIALES

Las tareas fueron desarrolladas junto al EcoEquipo de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, que llevó adelante trabajos de mantenimiento general y reacondicionamiento de los alrededores de los puestos policiales.

En el marco de las acciones de fortalecimiento territorial impulsadas por el gobierno provincial, el Ministerio de Seguridad acompañó trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento en la casilla policial ubicada en Nicolás Rojas Acosta 3500, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y reforzar la presencia preventiva en la zona.

Además, desde la cartera de Seguridad destacaron el acompañamiento del Departamento de Logística de la Policía del Chaco, que colaboró dejando en condiciones la casilla policial para brindar mejores espacios de trabajo al personal y optimizar el servicio de seguridad destinado a los vecinos.

Durante la jornada de ayer, también se realizó una recorrida por el destacamento El Palmar, donde próximamente se avanzará con trabajos de refacción y recuperación edilicia, como parte de las políticas de fortalecimiento de infraestructura de seguridad en distintos puntos de la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado y el acompañamiento de los vecinos que se acercaron durante la actividad.

Asimismo, adelantaron que las próximas intervenciones continuarán en Colonia Tacuarí, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo la presencia territorial y las condiciones de seguridad para toda la comunidad.

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