Parlamento del Norte Grande: Magda Ayala respaldó medidas para aliviar a las PyMEs y advirtió sobre la crisis productiva

En el marco de la 57° Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que se desarrolló en San Miguel de Tucumán, la diputada provincial Magda Ayala participó del debate de iniciativas orientadas a fortalecer el entramado productivo regional. Durante la jornada, se trató un proyecto que propone simplificar los trámites administrativos que afectan a las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas vinculadas a la actividad agropecuaria, forestal, agroindustrial y comercial.

Ayala tomó la palabra para hablar lo tratado en la comisión pertinente, y para expresar su firme acompañamiento y visibilizar la realidad que atraviesa el sector en la provincia. “Hoy nuestras PyMEs están haciendo un enorme esfuerzo para sostenerse en un contexto muy difícil, con una fuerte caída del consumo y pérdida de empleo”, señaló. En esa línea, remarcó que “cada traba burocrática o carga innecesaria termina siendo un obstáculo más para quienes producen y generan trabajo”.

Durante su intervención, la legisladora chaqueña también subrayó la necesidad de avanzar en medidas concretas que alivien la situación. “Tenemos que simplificar, acompañar y estar cerca del productor y del emprendedor. No podemos seguir exigiendo lo mismo en un contexto completamente distinto”, afirmó. Asimismo, destacó que “la producción y la industria del Chaco necesitan un Estado que facilite y no que complique”.

El proyecto en debate recomienda la implementación de ventanillas únicas digitales para centralizar trámites, reducir tiempos y costos, y facilitar el inicio y desarrollo de actividades productivas. Además, propone revisar la carga impositiva provincial para avanzar hacia sistemas más simples, previsibles y que fomenten la inversión y la formalización.

“Estas herramientas pueden marcar una diferencia real si se aplican con decisión política y pensando en el desarrollo de nuestra región”, concluyó Ayala.

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