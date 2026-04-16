Jue. Abr 16th, 2026

ANSES » HOY CALENDARIO DE PAGOS DEL JUEVES 16 DE ABRIL»

por Redaccion J 30 minutos atrás

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones con documentos finalizados en 4 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 4.

 

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en y 5.

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