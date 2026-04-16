ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL SUOEM CASTELLI

Este miércoles 15 de abril se llevó a cabo la asunción de las nuevas autoridades del SUOEM Juan José Castelli, con la participación de delegados de distintas federaciones y representantes de varias provincias.

El secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, participó del acto acompañando al flamante secretario general del gremio municipal, Paulino Sánchez, y al secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, Hernán Diego Doval, en el marco de un plenario que reunió a referentes de la región NEA.

Durante la jornada, Paulino Sánchez dio la bienvenida a los presentes y destacó que los 30 años de trayectoria del sindicato son el resultado del trabajo constante junto a los trabajadores municipales.a los trabajadores municipales.

En este contexto, el secretario de Gobierno hizo entrega de la resolución N° 537/26, dando la bienvenida y declarando de interés institucional la visita a la ciudad de Juan José Castelli del Sr. Hernán Diego Doval, destacando su amplia trayectoria y su firme compromiso con los trabajadores municipales.

Durante su alocución, Barnes expresó:

“Pero también estamos acá acompañando, no solo para saludar en nombre del intendente quien no pudo asistir por cuestiones de agenda, sino también para ratificar el modelo sindical argentino como columna vertebral de una sociedad organizada”.

Asimismo, felicitó a la nueva comisión directiva y remarcó la importancia del diálogo y el esfuerzo conjunto.

Para finalizar, el secretario manifestó:

“Agradecemos en esta oportunidad el gran trabajo que realizan nuestros empleados municipales. Un municipio funciona con trabajadores comprometidos con su pueblo y con su ciudad, pero también con trabajadores con derechos, y esos derechos se defienden con organizaciones conducidas con sensatez, compromiso y fuerza”.