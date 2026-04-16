INVESTIGACIÓN POR NARCOTRÁFICO EN CHARATA COCAÍNA VALUADA EN $22 MILLONES FUE SECUESTRADA TRAS OPERATIVO CERROJO

Personal de la División Operaciones Drogas Interior Charata realizó un operativo en el barrio San Martín, donde aprehendieron a un hombre de 34 años y una mujer de 26 que transportaban más de un kilo de cocaína.

El procedimiento se concretó esta madrugada, cuando los agentes montaron un operativo cerrojo tras obtener información sobre el arribo de un vehículo que transportaría estupefacientes.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron evadir el control y por las condiciones climáticas colisionaron contra la cuneta, tras lo cual el conductor intentó huir a pie, siendo alcanzado y reducido a unos 300 metros del lugar.

En el procedimiento secuestraron un paquete con 1.033 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares, $5.486.850 en efectivo, dos cuchillos y un automóvil Volkswagen Vento.

Según estimaciones, la droga incautada equivale a entre 10.000 y 11.000 dosis, con un valor aproximado de $22 millones en el mercado ilegal.

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