VENDIO UN ANIMAL Y PERDIO EL BOLSO CON $13 MILLONES: PIDIO AYUDA A LA POLICIA PARA RECUPERAR

En un rápido y eficaz operativo realizado este miércoles por la tarde, efectivos de la Comisaría de Colonias Unidas lograron localizar y devolver una millonaria suma de dinero que había sido perdida por un vecino de la localidad.

Cerca de las 17:30 de este miércoles, un hombre de 73 años se presentó en la dependencia policial en un evidente estado de nerviosismo. En su relato, indicó que momentos antes había extraviado un bolso tipo botinero, verde, que contenía una importante recaudación en efectivo, producto de la venta de ganado vacuno.

Ante la desesperación por no recordar el punto exacto de la pérdida, solicitó la inmediata colaboración de la fuerza.

Bajo la supervisión de la titular de la unidad, el personal del Servicio Externo y la Guardia de Prevención iniciaron un rastrillaje exhaustivo a bordo de un móvil policial, recorriendo diversos sectores de la planta urbana y caminos vecinales.

Tras una intensa búsqueda, los agentes detectaron entre los pastizales de un camino vecinal en el Lote N° 10 un bolso con las características denunciadas. Al verificar su contenido en el lugar, confirmaron la presencia de siete fajos de billetes de alta denominación, los cuales fueron identificados por el damnificado como propios.

Ya en la sede policial y ante la presencia de un testigo, se realizó el conteo oficial del dinero, el cual arrojó la suma total de 13 millones de pesos.

Finalmente, siguiendo las directivas de la magistratura interviniente, la totalidad del efectivo fue entregada a su dueño bajo las formalidades legales correspondientes.

El productor expresó su profundo agradecimiento al personal policial por la honestidad y la celeridad en el procedimiento, que permitió recuperar sus ahorros.