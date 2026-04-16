“Mañana, tiroteo, no vengan”: investigan si una misma amenaza en distintas escuelas del país se trató de un reto viral

Una serie de sugestivos mensajes con amenazas de “tiroteos” en al menos doce escuelas del país llamaron la atención en las últimas horas de este miércoles y generaron preocupación a menos de un mes del caso del asesinato de un menor en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe.

Por el momento, se documentaron mensajes en colegios de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén. Todos de carácter similar: con la fecha escrita, anunciaban que un tiroteo iba a ocurrir y advertían a los alumnos que no asistieran a las instituciones.

El hecho llama la atención pocas semanas después de que se descubriera que el estudiante que asesinó a otro alumno en Santa Fe formaba parte de una comunidad virtual que venera las masacres escolares y busca imitarlas.

Peritos policiales en la Escuela Mariano Moreno, de San Cristóbal Marcelo Manera

La semana pasada también se allanó la vivienda de un adolescente de 15 años que amenazó con un tiroteo en su antiguo colegio de La Matanza y que formaba parte del mismo grupo de WhatsApp que el joven de San Cristóbal.

Las nuevas amenazas llaman la atención y llevan a las autoridades a investigar si se trata de un conflicto real. Por el momento, consideran que se trata de un reto viral acordado por jóvenes en redes sociales.

Desde anoche están velando los restos de Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal Marcelo Manera – LA NACION

Las nuevas amenazas

Se registraron en al menos doce instituciones del país y todas compartían un mensaje similar: “Mañana, tiroteo. No vengan”. La mayoría incluían la fecha, que estaba pensada para el 14 o 15 de abril. Los mensajes generaron alarma y preocupación en las comunidades educativas de diferentes provincias.

En el transcurso de la mañana de este miércoles apareció un mensaje escrito en el baño de varones del sector de Talleres de la Escuela Técnica N° 9 D.E.7 “Ingeniero Luis Huergo”, del barrio porteño de Caballito. Hacía referencia a una amenaza de violencia para el jueves 16 de abril.

En un mensaje enviado a la comunidad educativa al que accedió LA NACION, las autoridades de la escuela señalaron que el mismo mensaje se replicó en otros colegios de la Ciudad, algo que se encuentra bajo seguimiento por las autoridades competentes. Fuentes cercanas a la investigación revelaron a este medio que, además del Ingeniero Huergo, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires recibió amenazas.

Inscripciones en un baño con amenaza de tiroteo de la Escuela Técnica 9 D.E.7 Ing. Huergo, del barrio de Caballito. Redes

Efectivos de la Comisaría 6A se presentaron en la escuela y recorrieron las instalaciones, corroborando que no había situaciones de violencia, luego de que las autoridades de la institución realizaran una denuncia. Como consecuencia, se dispuso la presencia de consigna policial en ambos ingresos de la escuela de Caballito por, al menos, una semana.

Algo similar se replicó en la IPEM 142 “Joaquín V. González” de La Falda, Córdoba, donde encontraron un cartel en uno de los baños. “Mañana, 15/04, Tiroteo. No vengan”, se leía, según reportó El Diario de Carlos Paz. El mensaje activó los protocolos de seguridad y varios padres optaron por no llevar a sus hijos a la institución.

La Brigada de Investigaciones y personal policial se presentaron en las inmediaciones para hacer controles exhaustivos en el edificio. En paralelo, se estableció una consigna policial permanente, detalló el medio local La Voz del Interior. Intervino la Fiscalía de Cosquín y la Departamental Punilla Norte.

La pintada en La Plata

Autoridades del colegio, inspectores e integrantes de los Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo del Ministerio de Educación provincial mantendrán una reunión con la comunidad educativa para llegar al fondo del asunto. Por el momento se desconoce quién escribió el mensaje y ninguna persona armada se presentó en el lugar.

Al mismo tiempo, en La Plata, provincia de Buenos Aires, una pintada fue encontrada en la pared de la Escuela N°26 de Villa Elisa. “Mañana 15/04. Tiroteo. El que arriesga, que venga”, decía. Por el momento, se cree que el mensaje corresponde a un desafío viral de la plataforma TikTok que se replicó en otros colegios de la provincia, reportaron fuentes policiales al medio local El Día.

La amenaza en un colegio de La Plata

Otro mensaje fue escrito en una hoja: “El jueves, tiroteo escolar!!! No te lo pierdas!! 11.50 am. El mejor evento del año”. Se acompañaba el dibujo de un arma y una cara sonriente.

Una amenaza similar ocurrió en una escuela de Quilmes y en la Escuela Secundaria Técnica Dr. Salvador Debenedetti N°5 de Avellaneda. “Van a morir todos. Tiroteo, 14/04″, habían escrito también en la pared de un baño.

Se replicó también en Neuquén. “Jueves 16/04 tiroteo. Los voy a matar a todos”, se leía en la EPET 1 de Cutral Co. Lo mismo en el Colegio Guillermina Lestón de Guzmán y el Colegio San Francisco, ambos en San Miguel de Tucumán; en la Escuela 4-143 “El Algarrobal” en Las Heras, Mendoza; y en la ESETP n°749 – Ex ENET n°1 “Ingeniero Alonso Baldrich” en Comodoro Rivadavia, Chubut.