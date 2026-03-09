OPERATIVOS DE ATENCIÓN: ANSES RECIBE CONSULTAS Y REALIZA TRÁMITES EN TODO EL PAÍS

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que, mediante operativos de atención en diversas ciudades del país, recibe consultas y realiza trámites de la Seguridad Social.

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

Las ubicaciones, días y horarios se pueden consultar aquí.

