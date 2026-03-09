EN CHACO Y CORRIENTES Desde la UNNE convocan a referentes estudiantiles a participar de la formación en Ley Micaela

La propuesta -enmarcada en las actividades UNNE por el Día de la Mujer- está destinada a integrantes de centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles de esta universidad. Las capacitaciones se desarrollarán entre el 11 de marzo y el 30 de abril e incluirá cuatro talleres con certificación.



La Federación Universitaria del Nordeste (FUNE) junto a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Nordeste, invita a referentes estudiantiles de centros de estudiantes y agrupaciones a participar de Talleres de formación en Ley Micaela.

La propuesta formativa contempla cuatro talleres de dos horas de duración cada uno, con certificado de aprobación, que se desarrollarán entre el 11 de marzo y el 30 de abril.

Los encuentros se realizarán en distintos espacios de la universidad, incluyendo aulas del Campus Cabral (Corrientes), la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura (Chaco), el Campus Libertad (Corrientes) y el Campus Las Heras (Resistencia- Chaco).

La iniciativa busca fortalecer la formación en perspectiva de género dentro de la comunidad universitaria y promover la formación de referentes estudiantiles con herramientas que les permitan abordar estas temáticas en los distintos espacios de participación estudiantil.

