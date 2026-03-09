OPERATIVO DE VENTA DE GAS EN JUAN JOSÉ CASTELLI: ESTE JUEVES HABRÁ DOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

La Municipalidad de Juan José Castelli informó que este jueves 12 de marzo se llevará adelante un operativo de venta de garrafas de gas, con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio esencial para las familias de la ciudad.

Según se indicó, el operativo contará con dos puntos de distribución en distintos sectores de la localidad, permitiendo que más vecinos puedan adquirir la garrafa a un precio accesible.

El cronograma será el siguiente:

📍 Zaparinqui – desde las 07:30 horas

📍 Pulmón Verde – desde las 08:30 horas

El precio establecido es de $15.000 para la garrafa de 10 kilogramos, aunque desde el municipio aclararon que el valor podría estar sujeto a modificaciones.

Además, se informó que la venta se realizará hasta agotar el stock disponible, por lo que se recomienda a los vecinos acercarse con anticipación.

Desde el municipio señalaron que esta iniciativa busca acompañar a las familias y garantizar el acceso al gas envasado, especialmente en el actual contexto económico.

