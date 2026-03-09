“DUELE MUCHÍSIMO”: ROBAN 60 METROS DE CABLE EN EL CLUB PASZAGALES VÓLEY QUE SOSTIENE EL DEPORTE CON ESFUERZO FAMILIAR

El club Paszagales Vóley de Juan José Castelli volvió a ser víctima de la inseguridad. Durante la noche de días pasados, personas desconocidas ingresaron a las instalaciones del club y se llevaron aproximadamente 60 metros de cable, generando nuevamente un perjuicio para la institución.

El hecho provocó indignación y tristeza entre los integrantes de la comisión directiva y las familias que forman parte del club, quienes día a día trabajan con esfuerzo para sostener el espacio deportivo destinado a niños y jóvenes de la comunidad.

A través de las redes sociales, miembros de la comisión expresaron su dolor por lo ocurrido:

“No sé cuál es el mal que hacemos los papás y mamás del club, que lo único que hacemos con mucho sacrificio es trabajar para que los chicos y chicas practiquen un deporte sano como es el vóley”, manifestaron.

En el mismo mensaje agregaron:

“La única justicia es dejar esto en manos de Dios, pero duele muchísimo que con tanto esfuerzo se construya todo y siempre haya personas que dañen lo que tanto cuesta”.

A pesar de la difícil situación, desde el club aseguraron que continuarán trabajando y agradecieron el acompañamiento de las familias que colaboran permanentemente con la institución.

“Cada familia que colabora con nosotros es muy valiosa. Jamás nos verán bajar los brazos”, señalaron.

Cabe destacar que Paszagales Vóley es una institución que reúne a una gran cantidad de niños, niñas y jóvenes, a quienes no solo se les enseña la práctica deportiva, sino también valores de compañerismo y compromiso. El club participa regularmente en torneos provinciales, regionales y nacionales, afrontando los gastos principalmente con el esfuerzo de los padres, los jugadores y la comisión directiva.

Este nuevo hecho delictivo vuelve a golpear a una institución que se sostiene gracias al trabajo comunitario y al compromiso de quienes buscan brindar a los jóvenes un espacio de contención y desarrollo a través del deporte.

Relacionado