RESISTENCIA: IPRODICH REALIZARÁ UNA CAPACITACIÓN PARA PRESTADORES EN DISCAPACIDAD

La actividad se realizará mañana, martes 10 de marzo, a las 8:00 hs en la sede del organismo ubicada en Monteagudo 1640, en la ciudad de Resistencia. Los interesados deberán confirmar su participación previamente, comunicándose con el organismo organizador.

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), llevará adelante una capacitación destinada a prestadores institucionales con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios brindados a personas con discapacidad en toda la provincia.

La propuesta formativa abordará nuevos ejes de evaluación, calidad de vida y cumplimiento de derechos en discapacidad, brindando herramientas y lineamientos actualizados para mejorar la atención, el acompañamiento y las prácticas institucionales en el ámbito de la discapacidad.

Desde el organismo destacaron que este tipo de espacios de capacitación permiten fortalecer el trabajo de las instituciones y profesionales, promoviendo un enfoque centrado en la persona, el respeto por los derechos y la mejora continua de los servicios destinados a las personas con discapacidad.

La presidente del IPRODICH, Ana María Mitoire, subrayó la importancia de generar instancias de formación permanente para los prestadores, “con el fin de garantizar estándares de calidad y promover políticas públicas inclusivas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

Desde el organismo provincial invitaron a prestadores institucionales y actores vinculados al sector a participar de la jornada, que forma parte de las acciones impulsadas para consolidar una provincia más inclusiva y con mayor garantía de derechos.

