OPERATIVO “VACACIONES SEGURAS”: 15 DEMORADOS EN UNA TARDE DE PREVENCIÓN

También realizaron entrega de QR del Sistema de Reclamos anonimos para que puedan utilizarlo.

La Policía del Chaco como todos los días, desplegó un amplio operativo de seguridad en la capital chaqueña, reforzando la presencia de agentes en zonas estratégicas y garantizando tranquilidad a comerciantes, transeúntes y turistas. La jornada del martes dejó como resultado 15 personas demoradas en distintos procedimientos.

En las calles Julio A. Roca y Santa María de Oro, efectivos observaron a ocho personas incitando a la riña. Fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría Segunda.

En Santiago del Estero al 156, un ciudadano reconoció a una pareja que días atrás le había sustraído elementos de su vehículo. Con pruebas fílmicas en mano, los agentes procedieron a detener a un joven de 21 años y una mujer de 23.

En un local de cosméticos, tres adultos y 2 menores intentaron ocultar mercadería entre sus prendas. La rápida intervención policial evitó el robo y los cinco implicados fueron conducidos a la Comisaría Segunda.

El dispositivo “Vacaciones Seguras” involucra a más de 100 policías que patrullan a pie el macro y microcentro, además de grupos motorizados que recorren las calles. La estrategia busca fortalecer la seguridad en puntos de alta concurrencia y brindar confianza a la comunidad. Este operativo se replica en varias ciudades de nuestra provincia.

Por otra parte, otro grupo se encargo de entregar folletos con el QR del Sistema de Reclamos anonimos, explicando la funcón y como utilizarlo.

Asimismo, se realizan controles en barrios del Gran Resistencia, consolidando una presencia activa y preventiva en toda la región

