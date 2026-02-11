ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL JUEVES 12 DE FEBRERO»
CALENDARIO DE PAGOS DEL JUEVES 12 DE FEBRERO
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,85 por ciento.
Pensiones No Contributivas
Titulares con documentos concluidos en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 3.