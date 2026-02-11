RECORDATORIO IMPORTANTE » PROHIBIDO BAÑARSE EN REPRESAS Y RESERVORIOS DE AGUA «
El Municipio recuerda a la comunidad que se encuentra totalmente prohibido bañarse en represas y reservorios de agua, ya que no son espacios habilitados para actividades recreativas.
Estos espejos de agua representan un serio peligro, tanto para niños como para adultos ⚠️.
📍 Los lugares se encuentran debidamente demarcados con señalética preventiva.
👉 Por ello, se solicita a las familias cuidar a sus hijos y evitar el ingreso a sectores no habilitados, respetando la indicación “PROHIBIDO BAÑARSE”.
🤝 Cuidarnos es responsabilidad de todos.
Municipalidad Juan José Castelli