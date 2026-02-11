UN JOVEN FUE DETENIDO TRAS AGREDIR Y AMENAZAR A SU PADRE CON UN ARMA DE FUEGO

En la tarde de este miércoles, cerca de las 18:15, efectivos de la Comisaría de Las Breñas intervinieron en un violento episodio familiar ocurrido en la Quinta Cabrera. Un hombre de 56 años denunció que su hijo, de 26 años, se presentó en su domicilio y, tras una discusión por motivos familiares, lo atacó físicamente.

El agresor utilizó una pistola calibre .22 para golpear a su progenitor en la cabeza y luego le propinó patadas antes de intentar retirarse. La víctima fue examinada por la médica de turno, quien diagnosticó lesiones leves.

Detención y Secuestro

Tras la denuncia, el personal de guardia procedió rápidamente a la demora del joven y al secuestro de los siguientes elementos:

01 arma de fuego: tipo pistola, marca G.M.C., calibre .22 L.R. (sin numeración de serie).

01 cartucho: del mismo calibre, marca FM, sin percutar.

El fiscal Dr. Fernando Ojeda, a cargo de la Fiscalía N° 2 de Charata, dispuso la aprehensión del sujeto bajo la causa de «Supuestas lesiones, amenazas con arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización».

