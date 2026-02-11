JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE RESISTENCIA VISITARON LA UNIDAD PENITENCIARIA N° 6

Los jueces de Ejecución Penal N° 1 y N° 2, Jorge Raúl Lataza Gandini y Ligia Duca, realizaron una visita institucional a la Unidad Penitenciaria N° 6, Casa de Pre – Egreso.

En el marco de la recorrida, los magistrados mantuvieron una reunión de trabajo con el jefe y el subjefe de la Unidad, así como con los integrantes del Consejo Correccional, con el objetivo de analizar el funcionamiento del establecimiento y fortalecer la articulación interinstitucional.

Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de acción destinadas a optimizar la intervención con las personas privadas de libertad, especialmente en lo referido a los procesos de preparación para el egreso y al fortalecimiento del abordaje integral en esta etapa.

Asimismo, se acordaron pautas de trabajo conjunto y mecanismos de coordinación orientados a mejorar la planificación y la gestión institucional, con el propósito de potenciar las acciones y objetivos previstos para el inicio del presente año.

Los jueces destacaron la importancia del trabajo coordinado con las autoridades y los equipos técnicos de la Unidad, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo acciones que contribuyan a una ejecución penal más eficiente, humanizada y orientada a la reinserción social.

