EL MENSAJE DE CAPITANICH POR EL FALLECIMIENTO DE SANDRA MENDOZA

«Agradezco los mensajes de condolencias y el homenaje realizado en el Honorable Senado de la Nación por el fallecimiento de Sandra Mendoza, madre de mis dos hijas: Guillermina y Jorgelina. La vida y las circunstancias me han permitido reflexionar desde el amor compartido en una etapa de nuestras vidas, fruto de lo cual pudimos engendrar dos hijas maravillosas que cultivan un legado de amor, solidaridad y compromiso social.

Dios nos interpela todos los días, y con su luz alumbra el horizonte de la vida más allá de los límites físicos.

Sandra ha dado testimonio de vida activa, militancia y amor al prójimo.

Con el dolor de la despedida y la esperanza de una luz infinita»