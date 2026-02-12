MARIHUANA, COCAÍNA Y DINERO SECUESTRADO EN UN BÚNKER DE VILLA SEITOR

Los antinarcóticos descubrieron la casa de una vendedora y la allanaron, la mujer de 41 años fue detenida por infracción a la Ley de Estupefacientes

Los efectivos de la División Microtráfico del área metropolitana emprendieron patrullajes investigativos para establecer los puntos de venta y consumo de estupefacientes, tras varios días de recorridas hallaron un presunto búnker en Villa Seitor que funcionaba como kiosco narco, y solicitaron allanamiento.

Anoche alrededor de las 20 en compañía de ayudantes de fiscal se dirigieron a la vivienda investigada, ubicada en el por la calle Brignoles Sur. Ante un testigo leyeron el mandamiento judicial a la moradora e ingresaron al inmueble.

En una porción del domicilio hallaron 32 envoltorios de cocaína con el peso de 5.3 gramos, y 88 envoltorios con marihuana de 102.3 gramos. Labraron acta de secuestro del estupefaciente como así también de $36.000 pesos en efectivo y recortes de polietileno, ya que estos elementos están vinculados a la venta de drogas.

La moradora de 41 años fue notificada de su aprehensión en la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.

