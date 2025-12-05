OPERATIVO INTERFLUVIO 130: PROVINCIA Y NACIÓN LLEGARÁN CON NUEVA ASISTENCIA A EL IMPENETRABLE
Durante cinco jornadas consecutivas, desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de diciembre, los equipos recorrerán parajes y localidades entregando módulos alimentarios y agua, a familias previamente registradas en un padrón oficial. De esta manera, se completará la edición número 130 del Operativo Interfluvio Chaqueño.
La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, encabezará el despliegue junto a la subsecretaria de Articulación y Administración, Verónica Vargas, equipos del Ministerio, facilitadores del programa Ñachec e integrantes del Ejército Argentino. La intervención se realiza en articulación con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, y forma parte del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
CRONOGRAMA DEL OPERATIVO
El desarrollo del operativo estará sujeto a las condiciones climáticas, ya que se trata de zonas de difícil acceso que pueden presentar intransitabilidad.
Lunes 8 de diciembre – 7:00
Villa Río Bermejito, Barrio Norte y Puerto Lavalle.
14:00: Paraje 10 de Mayo.
Martes 9 de diciembre – 8:00
Parajes: Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, El Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar, Tres Pozos.
15:00: Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.
Miércoles 10 de diciembre – 7:00
El Espinillo, Pozo del Bayo, Palo Santo, Víboras Blancas, Pozo La China.
14:00: Fortín Lavalle, El Obrador, La Sirena y Paso Sosa.
Jueves 11 de diciembre – 7:00
Parajes: El Canal, San Luis, El Escondido, El Toroltay, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Pellegrini.
Viernes 12 de diciembre – 7:00
Lotes 6, 39 y 614; parajes Las Vertientes, Los Milagros, Santa Carmen y La Pelolé.
El operativo permite llegar con asistencia directa a 5.000 familias de comunidades originarias y criollas que habitan la región del interfluvio entre los ríos Teuco y Bermejo. Además de la entrega de módulos alimentarios, los facilitadores de Ñachec relevan demandas específicas para articular respuestas con distintos organismos provinciales y nacionales. La ministra Galarza destacó el compromiso del equipo que trabajó durante todo el año: “Debemos resaltar el esfuerzo de todos los actores que forman parte de este operativo: el Gobierno del Chaco, el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ejército Argentino y nuestro propio equipo. Todos empujamos en el mismo sentido para llegar a las familias que más necesitan del acompañamiento del Estado”, afirmó.
Asimismo, pidió a la población permanecer en sus lugares de origen para facilitar las entregas:
“Reiteramos a las familias que se mantengan en sus parajes y localidades, porque esto permite un trabajo más ordenado y directo. El cronograma puede modificarse por condiciones climáticas adversas, y lo estaremos informando oportunamente”, concluyó.