TRAS EL DESEMBARCO DE AUGUADRA EN LA SIDE, APROBARON LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGENCIA

Sergio Neiffert, ex titular de la SIDE.

El rediseño también incluyó la conformación del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA); la Agencia de Seguridad Nacional (ASN); la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI) como organismos desconcentrados. El objetivo, según el Gobierno, es lograr mayor tecnificación, autonomía funcional y un esquema de trabajo más transparente.

El decreto publicado hoy remarca que el país llevaba más de dos décadas sin fijar una Política de Inteligencia Nacional, producto de la “ausencia de una visión estratégica sobre su importancia”. En ese contexto, la Casa Rosada sostuvo que el sistema debe garantizar información de calidad para anticipar riesgos, amenazas y oportunidades.

El decreto instruye a la SIDE a elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional, que deberá establecer los cursos de acción para adecuar la actividad de los organismos al contexto geopolítico y a los intereses estratégicos del Estado. Esta estrategia incluirá criterios para fortalecer el capital humano y tecnológico del sector.

Cristian Auguadra, titular de la SIDE

“Estas disposiciones orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad”, destacaron desde la SIDE.

Entre los objetivos estratégicos que guiarán al Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) subrayaron que la intención será posicionar a la Argentina en el plano internacional y preservar tanto la soberanía como la autonomía estratégica del país.

En la normativa, enfatizaron que se buscará identificar a los actores e intereses que sean afines que contribuyan a la expansión del país internacionalmente, a la vez que se detectarán los factores foráneos que atenten contra “el fortalecimiento económico, el desarrollo científico tecnológico y la autonomía en la toma de decisiones”.