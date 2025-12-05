ASÍ SERÁ EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026: LOS DETALLES DEL PROCEDIMIENTO QUE DEFINIRÁ A LOS RIVALES ARGENTINOS

La FIFA estableció los criterios del sorteo de los grupos del Mundial 2026 (Fotos: EFE).

Este viernes, los ojos del mundo del fútbol estarán puestos en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., donde se realizará el sorteo que definirá el destino de las 48 selecciones del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Será la primera vez que el torneo cuente con doce grupos de cuatro equipos cada uno. Toda la comunidad del fútbol espera conocer el camino que deberá recorrer cada equipo hasta la final que se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en estadio MetLife de Nueva Jersey.

Cómo será el procedimiento del sorteo del Mundial 2026

El sorteo arrancará con la distribución de los equipos en cuatro bombos de doce selecciones cada uno, definidos según el ranking FIFA publicado el 19 de noviembre de 2025.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina , Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, , Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de las eliminatorias europeas y los dos ganadores del torneo clasificatorio de la FIFA.

Los países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) estarán en el bombo 1 y tendrán bolas de colores diferentes para identificarlos. México ocupará la posición A1 (bola verde), Canadá la B1 (bola roja) y Estados Unidos la D1 (bola azul). El resto de los equipos del bombo 1 se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo que les toque.

Restricciones y reglas clave del sorteo

Argentina solo puede cruzarse con España en una eventual final (Foto: Reuters).

Para garantizar el equilibrio, el sorteo tendrá varias restricciones:

España (líder del ranking) y Argentina (segunda) serán ubicadas en cuadros opuestos, al igual que Francia y Inglaterra (tercera y cuarta). Así, si terminan primeras en sus grupos, no se cruzarán hasta la final.

(líder del ranking) y (segunda) serán ubicadas en cuadros opuestos, al igual que y (tercera y cuarta). Así, si terminan primeras en sus grupos, no se cruzarán hasta la final. En los bombos 2, 3 y 4, la posición de cada equipo en el grupo se definirá por un patrón preestablecido.

No podrá haber dos selecciones de la misma confederación en un grupo , salvo la UEFA, que tiene 16 equipos: cada grupo tendrá al menos uno y como máximo dos europeos.

, salvo la UEFA, que tiene 16 equipos: cada grupo tendrá al menos uno y como máximo dos europeos. Las plazas del repechaje de la FIFA también respetarán la regla de evitar cruces entre equipos de la misma confederación.

Cuándo se conocerán las sedes, días y horarios

El sorteo definirá los cruces de la fase de grupos, pero el calendario actualizado con sedes y horarios de cada partido se publicará el sábado 6 de diciembre. La FIFA buscará que los equipos tengan las mejores condiciones posibles y que los hinchas de todo el mundo puedan seguir a sus selecciones en horarios accesibles.