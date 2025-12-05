ARGENTINA PERDIÓ POR GOLEADA CON PORTUGAL EN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL DE FUTSAL FEMENINO

Las chicas argentinas lucharán por la medalla de bronde ante España o Brasil (Foto: X@Argentina).

La Selección argentina perdió este viernes frente a Portugal por 7-1 en la primera semifinal del Mundial de Futsal femenino que se disputó en el PhilSports Arena de la ciudad de Manila, en Filipinas.

El equipo comandado por Nicolás Noriega fue claramente superado por el conjunto europeo desde el inicio del partido y ahora jugará por el tercer puesto de la primera edición de la historia del torneo. La Albiceleste volverá a presentarse el domingo frente al perdedor de la semifinal restante entre España y Brasil.

La selección afuera del Mundial tras una goleada de Portugal (Foto: X @Argentina)

Argentina había avanzado hasta esta instancia eliminando a su par de Colombia por una goleada 4-1. Tras la derrota ante las europeas, la selección se despide de las aspiraciones al título, pero sin dudas, que haber llegado hasta este lugar, hace crecer las ilusiones para el futuro.