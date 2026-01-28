OFRECEN $10 MILLONES DE RECOMPENSA PARA CAPTURAR A UN CONDENADO POR ABUSO SEXUAL AGRAVADO

El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos a quienes aporten información útil que permita dar con el paradero de Sergio Eduardo Giménez, condenado a 15 años de prisión por delitos de abuso sexual agravado cometidos contra sus hijos.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 88/2026 , firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, y responde a un pedido expreso del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15, que interviene en la causa desde hace más de una década.

Giménez cuenta con orden de captura nacional desde mayo de 2015 e internacional desde noviembre del mismo año. Según consta en el expediente judicial, los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2005 y 2006, e incluyen abuso sexual agravado, abuso sexual con acceso carnal reiterado y corrupción de menores, todos cometidos en un contexto de convivencia familiar.

De acuerdo con la información oficial, el condenado es argentino, tiene 48 años, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene ojos marrones y solía teñirse el cabello. Sus últimos domicilios conocidos se ubican en Capiatá y Villa Rica, en la República del Paraguay.

El ofrecimiento de recompensa se realiza en el marco de la Ley 26.538, que habilita al Estado nacional a incentivar la colaboración ciudadana en causas penales de especial gravedad. El monto fue fijado teniendo en cuenta la complejidad del caso y la magnitud de los delitos.

Las personas que cuenten con información podrán comunicarse de forma gratuita y confidencial a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. El pago se efectuará una vez que la autoridad judicial interviniente evalúe la relevancia de los datos aportados, con resguardo de la identidad del informante.

La resolución también instruye a las fuerzas federales y a los medios de comunicación a difundir el afiche oficial de búsqueda, tanto en el país como a través de los canales institucionales disponibles.