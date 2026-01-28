MIRAFLORES-TRABAJOS MUNICIPALES EN ACCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde la Municipalidad de Miraflores continuamos trabajando diariamente para mejorar y cuidar nuestros espacios públicos

Barrido de calles Corte de pastos en el Polideportivo Mantenimiento de la Pileta Municipal Cambio y colocación de luminarias LED

Rafael Frias El Intendenteexpresó: “Estos trabajos forman parte de un compromiso constante con nuestros vecinos. Queremos una ciudad más limpia, ordenada y segura, y eso se logra con presencia, planificación y trabajo diario.”

Seguimos avanzando para que Miraflores crezca con más servicios y mejor calidad de vida

