Mié. Ene 28th, 2026

MIRAFLORES-TRABAJOS MUNICIPALES EN ACCIÓN

By Redaccion 4 horas ago
Desde la Municipalidad de Miraflores continuamos trabajando diariamente para mejorar y cuidar nuestros espacios públicos
✅ Barrido de calles
🌱 Corte de pastos en el Polideportivo
🏊‍♂️ Mantenimiento de la Pileta Municipal
💡 Cambio y colocación de luminarias LED
🗣 El Intendente Rafael Frias expresó:
“Estos trabajos forman parte de un compromiso constante con nuestros vecinos. Queremos una ciudad más limpia, ordenada y segura, y eso se logra con presencia, planificación y trabajo diario.”
Seguimos avanzando para que Miraflores crezca con más servicios y mejor calidad de vida

