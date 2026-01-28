MIRAFLORES-TRABAJOS MUNICIPALES EN ACCIÓN
Desde la Municipalidad de Miraflores continuamos trabajando diariamente para mejorar y cuidar nuestros espacios públicos
Barrido de calles
Corte de pastos en el Polideportivo
Mantenimiento de la Pileta Municipal
Cambio y colocación de luminarias LED
El Intendente Rafael Frias expresó:
“Estos trabajos forman parte de un compromiso constante con nuestros vecinos. Queremos una ciudad más limpia, ordenada y segura, y eso se logra con presencia, planificación y trabajo diario.”
Seguimos avanzando para que Miraflores crezca con más servicios y mejor calidad de vida