COMANDANCIA FRÍAS TRÁGICO ACCIDENTE DOMÉSTICO : FALLECIO UNA JOVEN

Murió tras el derrumbe de una vivienda precaria.

Una joven de 24 años perdió la vida esta mañana tras el derrumbe de una vivienda precaria en el barrio Medialuna de esa ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30, cuando una construcción de aproximadamente 3 por 5 metros, levantada con postes de madera, nylon, tierra y ladrillos asentados en barro, colapsó de manera repentina.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima se encontraba en el interior de la vivienda cocinando, mientras su pareja había salido momentáneamente a buscar leña.

Al regresar, el hombre encontró la casa derrumbada y logró retirar a la mujer de entre los escombros, constatando que ya no presentaba signos vitales.

En el lugar intervino personal policial y un médico del hospital local, quien certificó que la causa del deceso fue politraumatismos producto del derrumbe.

