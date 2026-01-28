Mié. Ene 28th, 2026

MIRAFLORES-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PÚBLICO

By Redaccion 4 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 
La Municipalidad de Miraflores continúa trabajando para mejorar los servicios esenciales en cada barrio y paraje.
📍 Las Hacheras
Se realizaron tareas de mantenimiento en el alumbrado público que incluyeron:
✔️ Cambio de fotocélula y contactor
✔️ Reposición de focos
✔️ Reemplazo y reparación de luminarias
✔️ Ajustes generales del sistema
🗣 Palabras del Intendente Rafael Frias:
“Seguimos trabajando para brindar mayor seguridad y mejor calidad de vida a nuestros vecinos. El mantenimiento del alumbrado público es una prioridad porque significa calles más iluminadas y comunidades más seguras.”
Desde el Municipio reafirmamos nuestro compromiso de seguir llegando a cada punto de la localidad con acciones concretas

