MIRAFLORES-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PÚBLICO
La Municipalidad de Miraflores continúa trabajando para mejorar los servicios esenciales en cada barrio y paraje.
Las Hacheras
Se realizaron tareas de mantenimiento en el alumbrado público que incluyeron:
Cambio de fotocélula y contactor
Reposición de focos
Reemplazo y reparación de luminarias
Ajustes generales del sistema
Palabras del Intendente Rafael Frias:
“Seguimos trabajando para brindar mayor seguridad y mejor calidad de vida a nuestros vecinos. El mantenimiento del alumbrado público es una prioridad porque significa calles más iluminadas y comunidades más seguras.”
Desde el Municipio reafirmamos nuestro compromiso de seguir llegando a cada punto de la localidad con acciones concretas