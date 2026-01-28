MIRAFLORES-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PÚBLICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Municipalidad de Miraflores continúa trabajando para mejorar los servicios esenciales en cada barrio y paraje.

Las Hacheras Se realizaron tareas de mantenimiento en el alumbrado público que incluyeron: Cambio de fotocélula y contactor Reposición de focos Reemplazo y reparación de luminarias Ajustes generales del sistema

Rafael Frias : Palabras del Intendente “Seguimos trabajando para brindar mayor seguridad y mejor calidad de vida a nuestros vecinos. El mantenimiento del alumbrado público es una prioridad porque significa calles más iluminadas y comunidades más seguras.”

Desde el Municipio reafirmamos nuestro compromiso de seguir llegando a cada punto de la localidad con acciones concretas

