OPERATIVOS POSITIVOS: CAMINERA RECUPERA UNA MOTO Y SECUESTRA CAMIÓN BUSCADO POR LA JUSTICIA DE MISIONES

Días atrás, peritos del Departamento de Inspección Vehicular incautaron un camión marca Scania.

Fue llevado por un hombre para realizar la verificación física. Los agentes notaron que las numeraciones eran originales de fábrica.

Pero, cuando controlaron el estado del rodado, en el sistema MININSEG, arrojó pedido de secuestro del 2012, a solicitud de la Policía de Misiones.

OTRA MOTO REGRESÓ A SU PROPIETARIO

En otra intervención realizada en las avenidas Nicolás R. Acosta y Paraguay recuperaron una moto marca Gilera 110 cc.

Era guiada por un hombre de 40 años y tenía pedido de secuestro por supuesto hurto a solicitud de la Cría 2da de Barranqueras.

En ambos casos los conductores fueron notificados de su situación legal.

SIFCOP

Caminera detuvo a una persona de 42 años. Tenían pedido de captura por supuesto robo, con intervención de la Cámara 3ra en lo Criminal.

Se instruyen actuaciones de rigor.

