CASTELLI: DESPUÉS DE AÑOS DE ESPERA, VIALIDAD PROVINCIAL INICIÓ LAS OBRAS EN EL CANAL ESTE

El Gobierno del Chaco, a través de Vialidad Provincial, inició el jueves de la semana pasada los trabajos de canalización del Canal Este de la ciudad de Juan José Castelli, una obra largamente esperada por la comunidad y que se encontraba pendiente desde el año 2020.

Las tareas se ejecutan con maquinarias y personal de Vialidad Provincial, en articulación con APA y el municipio local y demandarán un plazo estimado de al menos dos semanas más, de acuerdo al avance de obra previsto. La canalización se desarrolla desde la Quinta 91, sobre Ruta Nacional N° 95, hacia el Este, hasta su conexión con el Canal N° 1, principal desagüe pluvial de la ciudad de Juan José Castelli.

El subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, destacó la importancia de esta intervención y señaló: “Se trata de una obra fundamental para mejorar el escurrimiento del agua en este sector de la ciudad. Es un canal que estaba pendiente desde el año 2020 y hoy, con decisión política y planificación, lo estamos ejecutando”.

Asimismo, De Martini explicó que “el proyecto fue oportunamente relevado por la Administración Provincial del Agua (APA), mientras que los trabajos topográficos estuvieron a cargo de la Dirección de Construcciones Viales, lo que nos permite avanzar con precisión técnica y garantizar un correcto funcionamiento del sistema de desagües”.

El funcionario provincial remarcó además que “estas obras forman parte de una planificación integral que busca prevenir anegamientos, proteger a los vecinos y fortalecer la infraestructura hídrica de Castelli”.

Desde Vialidad Provincial se informó también que los trabajos continuarán de manera sostenida hasta su finalización, solicitando a los vecinos circular con precaución por las zonas intervenidas mientras se desarrollan las tareas.

