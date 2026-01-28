INSSSEP: “NINGÚN CHICO QUEDA SIN ATENCIÓN, HAY VARIAS OPCIONES PARA SER ATENDIDOS” AFIRMÓ MENESES

El presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, fue categórico al aclarar la situación vinculada a las atenciones en el Hospital Italiano: “En este momento no existe ningún convenio vigente con el Hospital Italiano. Esto no implica abandono ni desprotección, ya que desde el INSSSEP se ofrecieron opciones en otros hospitales con la misma calidad profesional y capacidad de atención, garantizando la continuidad de los controles médicos. Ningún chico queda sin atención, hay varias opciones para ser atendidos”, señaló.

Meneses también desmintió versiones que alertaban sobre posibles riesgos para los pacientes y llevó tranquilidad a las familias: “En ningún momento la obra social dejó de brindar atención a ningún afiliado. La mayoría de los pedidos presentados correspondían a controles médicos y solo 2 casos fueron considerados de urgencia, los cuales ya fueron aceptados y resueltos. Nunca estuvo en riesgo la salud de ningún paciente”.

LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTINÚA

En relación a la provisión de medicamentos, el titular del INSSSEP fue claro: “La entrega de medicamentos continúa con normalidad. El Plan Diabetes sigue vigente y reiteramos el llamado a los afiliados para que concurran a retirar sus remedios. En cuanto al Plan Cardio, aclaramos que no fue eliminado, como algunos intentan instalar de manera irresponsable, sino que se encuentra en revisión para su fortalecimiento y ordenamiento”.

INFORMACIÓN FALSA Y OPORTUNISMO POLÍTICO

Por último, Meneses cuestionó el uso político de una situación sensible:

“Lamentamos profundamente que un sector de la oposición utilice la angustia de las familias para obtener rédito político, difundiendo información falsa y generando preocupación innecesaria; los mismos que destruyeron el Instituto ahora vienen con la capa de “salvadores”. Desde el INSSSEP seguimos trabajando con responsabilidad, transparencia y compromiso para cuidar la salud de todos los afiliados”.

