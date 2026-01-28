Es oficial el aumento para las Asignaciones Familiares: todos los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este martes el aumento del 2,85% en las asignaciones familiares que pagará en febrero próximo. La actualización sigue el ritmo de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de rezago, por eso en febrero la suba del 2,85% va en línea con el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado.

El ajuste replica el mismo porcentaje aplicado días atrás a las jubilaciones y pensiones, en el marco del esquema de actualización mensual de las prestaciones sociales.

Así quedó plasmado en la Resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Anses, Fernando Omar Bearzi, y alcanza a todas las prestaciones comprendidas en la Ley 24.714.

El régimen incluye a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado; beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); titulares de pensiones no contributivas por invalidez; de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

Con esta actualización, la AUH pasará a ser en febrero de 129.082,71 pesos, mientras que la Asignación por Embarazo se elevará a 121.818,42 pesos. En este último caso, ANSES recordó que el 80% del monto se cobra mensualmente y el 20% restante se liquida de manera anual, una vez presentada la libreta con los controles de salud correspondientes.