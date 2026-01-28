ES OFICIAL EL AUMENTO PARA LAS ASIGNACIONES FAMILIARES: TODOS LOS DETALLES
La actualización en las asignaciones de la Anses sigue el ritmo de la inflación pero con dos meses de rezago.
Así quedó plasmado en la Resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Anses, Fernando Omar Bearzi, y alcanza a todas las prestaciones comprendidas en la Ley 24.714.
Con esta actualización, la AUH pasará a ser en febrero de 129.082,71 pesos, mientras que la Asignación por Embarazo se elevará a 121.818,42 pesos. En este último caso, ANSES recordó que el 80% del monto se cobra mensualmente y el 20% restante se liquida de manera anual, una vez presentada la libreta con los controles de salud correspondientes.
La resolución también actualizó los montos de las asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad y prenatal, cuyos valores varían según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona geográfica. En los tramos de menores ingresos, los montos generales para la asignación por hijo y prenatal quedaron en 64.554 pesos, mientras que en las zonas diferenciales del país los importes pueden superar los 139 mil pesos. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los valores generales parten desde 93.844 pesos y alcanzan hasta 210.186 pesos, con cifras más elevadas en las zonas 2, 3 y 4.
Además, Anses actualizó los valores de las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio, que se pagan por única vez. En febrero, la asignación por nacimiento será de 75.246 pesos, la de adopción ascenderá a 449.888 pesos y la correspondiente a matrimonio se fijó en 112.668 pesos, sin diferencias por zona.
Por último, la Ayuda Escolar Anual también fue alcanzada por el incremento y quedó establecida en 42.039 pesos para el valor general, con montos superiores en las zonas diferenciales, que llegan hasta 83.797 pesos. Desde el organismo aclararon que quienes tengan un ingreso individual superior a 2.646.379 pesos quedarán excluidos del cobro de asignaciones familiares, aun cuando el ingreso total del grupo familiar no supere el tope máximo vigente.