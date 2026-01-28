SECHEEP REALIZÓ NUEVOS OPERATIVOS Y RETIRÓ CONEXIONES ELÉCTRICAS CLANDESTINAS EN DISTINTOS BARRIOS

Nuevamente, personal de SECHEEP llevó adelante un recorrido por distintos barrios de la ciudad, donde se realizaron cortes y retiros de cables correspondientes a conexiones eléctricas clandestinas, en el marco de los operativos de control que impulsa la empresa.

Durante la jornada, el equipo técnico procedió a la desconexión de ocho cables de bajada tipo coaxil, aproximadamente 10 metros de cable domiciliario y cerca de 6 metros de cable perteneciente al alumbrado público, los cuales estaban siendo utilizados de manera irregular.

Desde la empresa recordaron que las conexiones clandestinas constituyen un delito y se encuentran penalizadas, ya que no solo provocan pérdidas económicas sino que también representan un serio riesgo para la seguridad de los vecinos y pueden ocasionar fallas en el servicio eléctrico.

SECHEEP reiteró el pedido a la comunidad para regularizar su situación y evitar este tipo de prácticas, que afectan tanto a la red eléctrica como a los usuarios que cuentan con el servicio de manera legal.

Relacionado