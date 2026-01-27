VIADUCTO CHACO CORRIENTES: ANGELES DEL PUENTE Y PERSONAL DE GENDARMERÍA RESCATAN A UNA JOVEN

Otra vez, el Puente General Belgrano es noticia.

Integrantes del grupo «Angeles del puente» asistió a una joven de 35 años aproximadamente con una profunda crisis nerviosa quién inmediatamente fue «atendida» y controlada también por personal de patrulla de Gendarmería Nacional.

El puente Chaco Corrientes escenario de millones de tomas fotograficas como emblema de la unión de los pueblos pero en muchas oportunidades usado en situaciones límites por muchas personas.

El hecho sucedió éste martes en plena siesta del lado correntino.

Gentileza Corrientehoy.com

Relacionado