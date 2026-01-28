MURIÓ EL JUBILADO QUE HABÍA SIDO BRUTALMENTE GOLPEADO DURANTE UN ROBO EN RESISTENCIA

Luego de casi 20 días internado en estado crítico, falleció ayer Alberto Sosa, el jubilado de 68 años que había sido brutalmente golpeado durante un asalto ocurrido el pasado 9 de enero en la ciudad de Resistencia. El hombre permanecía internado en el Hospital Perrando desde el día del ataque.

Según los reportes policiales de aquella mañana, fue un vecino quien alertó al sistema de emergencias 911 tras encontrar a Sosa tirado en el interior de su vivienda, inconsciente y sobre un charco de sangre. El domicilio presentaba un desorden total, lo que evidenciaba una búsqueda frenética de valores por parte de los asaltantes.

Tras el aviso de los vecinos, llegó al lugar la expareja de la víctima, quien confirmó el faltante de elementos esenciales para el jubilado. De acuerdo a la investigación, los delincuentes se alzaron con un botín cercano al millón de pesos en efectivo, un teléfono celular y una motocicleta Zanella ZB de color rojo.

Durante las primeras tareas en la escena, personal del Departamento de Investigaciones Complejas (D.I.C.) detectó un elemento clave: una motocicleta sin carenados abandonada sobre la vereda de la vivienda. Los investigadores presumen que el rodado pertenecía a los autores del hecho y que fue dejado allí para huir rápidamente en la moto sustraída a la víctima.

Sosa fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave, hematoma subdural y múltiples politraumatismos. Su estado fue siempre crítico. El parte médico del 16 de enero indicaba la gravedad del cuadro, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Finalmente, ayer martes a las 16:25, la doctora Rosa García confirmó el fallecimiento del paciente, señalando como causa un «fallo multiorgánico secundario a traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos», consecuencia directa de la agresión sufrida durante el robo.

Horas después del hecho, y a partir del análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, además de testimonios recolectados en la zona, la Policía logró identificar a los presuntos autores. Dos jóvenes de 20 y 25 años fueron localizados en una vivienda ubicada sobre Ramón Vázquez al 1150, donde se recuperaron la motocicleta robada, el teléfono celular de la víctima y prendas que habrían sido utilizadas durante el asalto.

Con la confirmación del deceso, la causa, que inicialmente había sido caratulada como «Supuesto Robo con Lesiones», deberá ser recaratulada como «Homicidio en Ocasión de Robo». En el lugar del ataque trabajó el Gabinete Científico, que recolectó huellas y otros elementos probatorios, mientras vecinos del barrio Villa Ghio manifestaron su reclamo de justicia por el crimen ocurrido en la intimidad del hogar de la víctima.