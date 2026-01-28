COMANDANCIA FRÍAS: UNA JOVEN MURIÓ TRAS EL DERRUMBE DE SU VIVIENDA PRECARIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La víctima tenía 24 años y se encontraba cocinando cuando colapsó la estructura. El hecho ocurrió en el barrio Medialuna y fue caratulado como un trágico accidente doméstico. Mientras las imágenes son elocuentes de la profunda precariedad en sus vidas que padecen miles de chaqueños de nuestras comunidades originarias en el Chaco profundo.

Una joven de 24 años falleció este lunes por la mañana luego del derrumbe de una vivienda precaria en el barrio Medialuna, en la localidad de Comandancia Frías, en un hecho que fue calificado como un trágico accidente doméstico. La víctima deja huérfano a un bebé de pocos meses de vida

El episodio se registró alrededor de las 11.30, cuando una construcción de aproximadamente tres por cinco metros, levantada con postes de madera, nylon, tierra y ladrillos asentados en barro, colapsó de manera repentina.

Según las primeras averiguaciones, la joven se encontraba dentro de la vivienda cocinando, mientras que su pareja había salido momentáneamente a buscar leña. Al regresar al lugar, el hombre encontró la estructura completamente derrumbada.

De inmediato, logró retirar a la mujer de entre los escombros, pero al hacerlo constató que ya no presentaba signos vitales. En el lugar intervino personal policial de la jurisdicción y un médico del hospital local, quien certificó que la causa del fallecimiento fue politraumatismos como consecuencia del derrumbe.

El cacique wichí Lorenzo Matorras de Fortín Belgrano, a través de las redes sociales, solicitó ”al gobierno local, junto a sus concejales, que vean un poco de las necesidades de su comunidades porque sabemos que hay familias que hacen sus pedidos a los que están gobernando pero nunca hubo una respuesta favorable”. Y reiteró sus quejas por el mal estado de los caminos en esa región.

Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría de Comandancia Frías, que dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para avanzar con las diligencias de rigor.

