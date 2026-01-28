BARRANQUERAS: SORPRENDEN A DOS SUJETOS ROBANDO UN COMERCIO

Forzaron el portón del local.

Los efectivos de la Comisaria Segunda Barranqueras realizaban sus recorridas de prevención por su jurisdicción, al llegar a la avenida 9 de Julio al 5.270 observaron a dos hombres de 28 y 16 años que forzaban el portón de un local comercial y junto a ellos varios productos.



Seguidamente secuestraron botellas de gaseosas, de bebidas alcohólicas, latas de bebidas, productos alimenticios, herramientas y un caño metálico. Ambos sujetos junto a los secuestros fueron trasladados a la Segunda.

Finalmente, fueron notificados de su aprehensión en la causa supuesto robo.

