DAÑARON UN MÓVIL POLICIAL DURANTE UN DESORDEN: DOS PERSONAS DEMORADAS

Se trataría, de un joven de 21 y un menor de 14 años. Dieron intervención a la Línea 102 y al Juzgado del Menor de Edad y Familia.

Alrededor de las 02:00 horas, personal de la División Patrulla Preventiva intervino ante un grave desorden registrado en inmediaciones de las calles Vedia y Caracas, donde un grupo numeroso de personas ocasionó daños a un móvil policial.

El procedimiento fue llevado a cabo por los efectivos de la comisaria decimocuarta, quienes acudieron al lugar tras ser alertados sobre disturbios en la vía pública. En apoyo, también intervinieron otros móviles de la División Patrulla Preventiva, personal del Cuerpo de Operaciones Lince y de la Comisaría 14° Metropolitana.

Al arribar, los uniformados constataron la presencia de aproximadamente 30 personas, quienes, al advertir la presencia policial, comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los efectivos y los móviles de prevención. Como consecuencia, uno de los móviles resultó con abolladuras en la puerta trasera izquierda, el baúl y la parte posterior izquierda del techo.

Durante el operativo, se secuestraron tres trozos de ladrillos, una botella de vidrio y una gomera, elementos que habrían sido utilizados para agredir al personal policial y causar los daños constatados. También, procedieron a la demora de un menor de 14 años y de un joven 21 años.

Posteriormente, realizaron la constatación formal de los daños ocasionados al móvil policial, y los efectivos intervinientes radicaron el correspondiente denuncia, quedando las actuaciones a disposición de la Justicia. En el caso del menor, se dio intervención a la Línea 102 y al Juzgado del Menor de Edad y Familia. Luego fue restituido a su progenitor.

Relacionado