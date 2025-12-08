NUEVO ESPACIO PARA LOS JÓVENES: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LA CANCHA DE PÁDEL EN PAMPA DEL INFIERNO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En una nueva apuesta al deporte chaqueño, el gobernador Leandro Zdero, junto a la intendente Glenda Seifert; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin; y el titular del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, inauguraron ayer la cancha municipal de Pádel, en el marco del 98° aniversario de Pampa del Infierno.

El Gobernador destacó el crecimiento de la disciplina en toda la provincia y el trabajo conjunto que permitió concretar esta obra:

“El pádel viene creciendo en la región y en toda la provincia. Esta cancha se realizó con fondos de Lotería y con el acompañamiento del municipio y del Instituto del Deporte. Estamos contentos de cumplir este sueño para la localidad”.

Asimismo, subrayó el valor del deporte como herramienta para los jóvenes: “El deporte es contención, pero también profundiza valores que son muy importantes: solidaridad, compañerismo, competencia sana y respeto. Vamos a seguir acompañando todas las disciplinas”.

GLENDA SEIFERT: “ES UN DÍA MUY ESPECIAL PARA TODOS LOS HABITANTES DE PAMPA DEL INFIERNO”

La intendente celebró la inauguración y el impacto en los jóvenes de la localidad: “Es un día muy especial para nosotros y para los jóvenes que practican este hermoso deporte. Tenemos chicos que vienen de ser campeones nacionales y esta cancha es un gran logro”.

“Agradezco al Gobierno provincial, a Lotería Chaqueña y al Instituto del Deporte. Esta obra no habría sido posible sin este trabajo en equipo”.

LUCAS APUD MASIN: “ESTA INAUGURACIÓN REPRESENTA UN GRAN IMPACTO PARA LA COMUNIDAD”

El titular de Lotería Chaqueña remarcó que la obra forma parte de una política de impulso al deporte: “Es una disciplina en pleno crecimiento en toda la provincia. Esta inauguración representa un impacto muy importante para la comunidad”.

FABIO VÁZQUEZ: “LA PROVINCIA SEGUIRÁ APOSTANDO FUERTEMENTE AL DEPORTE”

El presidente del Instituto del Deporte destacó el acompañamiento a los jóvenes deportistas: “El pádel genera gran furor aquí y decidimos acompañar a los jóvenes que lo practican. La Provincia seguirá apostando al deporte, que también es una herramienta para alejar a los jóvenes de las malas prácticas”.

