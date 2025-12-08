CASTELLI VIVIÓ A PLENO EL FESTIVAL DE LA TRADICIÓN NORTEÑA
Este domingo 7 de diciembre, el predio Juana Azurduy fue escenario de una de las fiestas populares más lindas y convocantes de la región: la segunda edición del Festival de la Tradición Norteña.
Desde temprano, el público disfrutó de una jornada cargada de emoción, tradición y cultura. La fiesta comenzó con destrezas gauchas y una imponente jineteada , que despertó el entusiasmo de cientos de familias y visitantes.
En el escenario Rulo Serrano, brillaron grandes artistas como Pitin Zalazar, Alma Chaqueña y un gran cierre a puro ritmo con Los Primos .
Fue una jornada que celebró nuestra identidad, nuestras raíces y la argentinidad en su máxima expresión .
El evento contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Juan José Castelli , reafirmando su compromiso con el crecimiento cultural de la comunidad.
El intendente Pío Sander destacó y agradeció el enorme esfuerzo de los organizadores, que a pesar de las condiciones climáticas desfavorables, lograron llevar adelante un espectáculo impecable .
Además, el jefe comunal agradeció especialmente a Oscar Monzón, presidente del predio Juana Azurduy, por su compromiso para que este quinto encuentro de agrupaciones gauchas y la segunda edición del Festival de la Tradición Norteña se puedan concretar con tanto éxito .
> “Cada vez que nos reunimos queremos que participen todas las agrupaciones y academias. Hoy, desde temprano, estuvimos en el ingreso a la ciudad y fue emocionante ver a cada una de ellas llegar con su orgullo, sus colores y su tradición. Qué lindo que no se pierdan estas cosas.
Hagamos entre todos el esfuerzo para sostenerlas, para que Castelli mantenga viva esta identidad que es un orgullo de toda nuestra comunidad .
Ojalá el año que viene podamos encontrarnos nuevamente y llevar adelante una edición más de esta gran fiesta de la tradición, donde homenajeamos a nuestros norteños y reconocemos el valor de quienes mantienen vivas nuestras raíces.
También quiero recordar que el 6 de diciembre se celebra el Día del Gaucho, y esta fiesta reafirma ese reconocimiento a nuestros gauchos norteños, verdaderos guardianes de la tradición.”
Castelli volvió a demostrar que su cultura está más viva que nunca, y que las tradiciones siguen siendo motivo de encuentro, orgullo y celebración.