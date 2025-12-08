CASTELLI VIVIÓ A PLENO EL FESTIVAL DE LA TRADICIÓN NORTEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este domingo 7 de diciembre, el predio Juana Azurduy fue escenario de una de las fiestas populares más lindas y convocantes de la región: la segunda edición del Festival de la Tradición Norteña.

Desde temprano, el público disfrutó de una jornada cargada de emoción, tradición y cultura. La fiesta comenzó con destrezas gauchas y una imponente jineteada, que despertó el entusiasmo de cientos de familias y visitantes.

En el escenario Rulo Serrano, brillaron grandes artistas como Pitin Zalazar, Alma Chaqueña y un gran cierre a puro ritmo con Los Primos Fue una jornada que celebró nuestra identidad, nuestras raíces y la argentinidad en su máxima expresión

El evento contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Juan José Castelli, reafirmando su compromiso con el crecimiento cultural de la comunidad.

El intendente Pío Sander destacó y agradeció el enorme esfuerzo de los organizadores, que a pesar de las condiciones climáticas desfavorables, lograron llevar adelante un espectáculo impecable

Además, el jefe comunal agradeció especialmente a Oscar Monzón, presidente del predio Juana Azurduy, por su compromiso para que este quinto encuentro de agrupaciones gauchas y la segunda edición del Festival de la Tradición Norteña se puedan concretar con tanto éxito

> “Cada vez que nos reunimos queremos que participen todas las agrupaciones y academias. Hoy, desde temprano, estuvimos en el ingreso a la ciudad y fue emocionante ver a cada una de ellas llegar con su orgullo, sus colores y su tradición. Qué lindo que no se pierdan estas cosas.

Hagamos entre todos el esfuerzo para sostenerlas, para que Castelli mantenga viva esta identidad que es un orgullo de toda nuestra comunidad

Ojalá el año que viene podamos encontrarnos nuevamente y llevar adelante una edición más de esta gran fiesta de la tradición, donde homenajeamos a nuestros norteños y reconocemos el valor de quienes mantienen vivas nuestras raíces.

También quiero recordar que el 6 de diciembre se celebra el Día del Gaucho, y esta fiesta reafirma ese reconocimiento a nuestros gauchos norteños, verdaderos guardianes de la tradición.”

Castelli volvió a demostrar que su cultura está más viva que nunca, y que las tradiciones siguen siendo motivo de encuentro, orgullo y celebración.

