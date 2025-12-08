RESISTENCIA : FUE DEMORADO POR VECINOS AL INTENTAR LLEVARSE OBJETOS DE UNA VIVIENDA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió alrededor de las 16:45 en la calle Fray Rossi 350. Los efectivos secuestraron una garrafa y una motosierra.

Esta tarde, cerca de las 16:45, un hombre fue demorado por vecinos en la calle Fray Rossi al 350, luego de ser sorprendido intentando sustraer objetos de una vivienda. Tras el aviso, efectivos de la Comisaría Sexta Metropolitana llegaron de inmediato al lugar.

Una vez en la zona, una mujer indicó que el demorado había intentado llevarse un tubo de gas y una motosierra, pertenecientes a una casa del mismo barrio. El hombre de 32 años fue identificado y trasladado a la Comisaría Segunda Metropolitana, mientras que los elementos fueron secuestrados para regresarlos a su propietario.

