LUIS PETRI PRESENTÓ SU RENUNCIA FORMAL COMO MINISTRO DE DEFENSA: «MISIÓN CUMPLIDA»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El 10 de diciembre asumirá como diputado nacional libertario y ahora presentó su renuncia formal mediante una carta, calificando su rol ministerial como “una experiencia que quedará grabada para siempre”.
La despedida de Javier Milei
Tras la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, la Oficina del Presidente emitió un mensaje de despedida dirigido tanto Luis Petri como a la ya renunciada Patricia Bullrich, quienes asumirán como diputado y senadora nacional, respectivamente, el próximo10 de diciembre.
La despedida del Presidente se centró en el agradecimiento por la labor cumplida por ambos funcionarios y su futuro rol político, entendiendo el cambio como una promoción estratégica dentro del andamiaje libertario.
El comunicado oficial señaló que Milei «agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri», quienes “a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente”.