LUIS PETRI PRESENTÓ SU RENUNCIA FORMAL COMO MINISTRO DE DEFENSA: «MISIÓN CUMPLIDA»

Diputado nacional Luis Petri.

Luis Petri (LLA) presentó su renuncia formal al Ministerio de Defensa, luego de presentar los Mediante una extensa nota dirigida a Javier Milei, el electo diputado nacional, luego de presentar los seis aviones usados F-16 que nuestro país adquirió a Dinamarca

En la carta que el propio ahora exministro difundió en redes sociales, manifesta “mi orgullo por haberlo acompañado en su gabinete” y califica su paso por el Ministerio de Seguridad como “una experiencia que quedará grabada para siempre”.

se trata de “la adquisición militar más importante de los últimos 40 años” por lo cual concluye su función como ministro con “la misión cumplida” en materia de modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, luego de “décadas de desinversión, cancelación y demonización ideológica”. Dice del arribo de primeros aviones caza daneses (de un total de 24 a un precio superior a los U$S300 millones) queen materia de modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, luego de “décadas de desinversión, cancelación y demonización ideológica”.

Enumera también el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia de la frontera norte, control de la zona económica exclusiva y asistencia en emergencias, como las inundaciones en Bahía Blanca, Zárate y Campana, y los incendios forestales en Córdoba, Bariloche y El Bolsón.

Finalmente, afirma que como diputado nacional por Mendoza seguirá respaldando en el Congreso al Gobierno y “al cambio definitivo” que impulsa Milei para seguir haciendo “grande a la Argentina nuevamente”.