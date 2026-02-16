NUEVO CHACO BURSÁTIL SE POSICIONA COMO REFERENTE DEL MERCADO DE CAPITALES CON INSTRUMENTOS OPTIMIZADOS PARA EMPRESAS CHAQUEÑAS

Nuevo Chaco Bursátil participó esta semana como organizador y colocador de una nueva emisión de Letras de la Provincia del Chaco. Con un excelente desempeño, se logró renovar el 100% de los vencimientos durante el mes de febrero, con una sobreoferta que superó las expectativas.

La empresa del Grupo NBCH participa habitualmente en la colocación de Obligaciones Negociables. Así, para el mes de marzo, se encuentran planificadas tres emisiones de empresas de Chaco, un instrumento que permite canalizar el ahorro privado hacia proyectos productivos, generando valor agregado en la provincia.

Además, Nuevo Chaco Bursátil a nivel nacional también interviene en Obligaciones Negociables de empresas argentinas. En esta primera parte del año, ha participado como colocador en las emisiones de GST y BST, dos compañías de primer nivel en el mundo de las finanzas.

Nuevo Chaco Bursátil tiene una fuerte trayectoria como organizador y colocador de Letras de la Provincia y otros instrumentos financieros, con participaciones desde sus inicios en 2011. La entidad participa en las licitaciones del Tesoro de la Nación, en las cuales se colocan LECAPs, Bonos CER, Letras TAMAR y Bonos Dólar Linked.

Con experiencia y el respaldo del Grupo NBCH, la firma bursátil ofrece acceso a una amplia gama de instrumentos del mercado de capitales, incluyendo acciones, bonos, títulos públicos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, CEDEARs y herramientas de corto plazo, siempre bajo estándares exigentes de transparencia, custodia de fondos y cumplimiento regulatorio.

Nuevo Chaco Bursátil ofrece asesoramiento profesional con especialistas disponibles en sus oficinas en Resistencia (Güemes 130) y en la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 303 – Microcentro). También se pueden consultar en todas las sucursales de NBCH y a través de la página web oficial www.nchacobursatil.com.ar y atención telefónica 0800-555-6242 (NCHB).

En contextos donde los inversores demandan mayor claridad, profesionalismo y respaldo institucional, contar con estructuras sólidas, supervisión efectiva y controles adecuados se vuelve un diferencial decisivo. En ese marco, Nuevo Chaco Bursátil reafirma su compromiso con una operatoria responsable, orientada a canalizar el ahorro hacia inversiones seguras, reguladas y alineadas con el desarrollo productivo.

El Grupo NBCH integra a Nuevo Banco del Chaco, Nuevo Chaco Bursátil, Nuevo Chaco Fondos y Nuevo Chaco Broker de Seguros, brindando soluciones financieras integrales para personas, empresas y pymes. A través de sus distintas unidades, promueve el desarrollo económico regional y el acceso al mercado de capitales.

