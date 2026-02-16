PREOCUPACIÓN EN CASTELLI POR LA CAÍDA REITERADA DE POSTES DE TELECOM

La comunidad de Juan José Castelli vuelve a manifestar su preocupación por la caída reiterada de postes pertenecientes a la empresa Telecom Argentina, situación que ya provocó daños materiales y puso en riesgo la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

Hace aproximadamente 15 días, un poste cedió presuntamente tras ser enganchado por un camión que circulaba por la zona, debido a cables que se encontraban a baja altura. El impacto provocó la caída de la estructura sobre el muro de una vivienda, generando preocupación entre vecinos.

Nuevo episodio en plena avenida

Este martes, en horas de la mañana, se registró un hecho similar en la avenida Güemes, entre las calles Padre Holzer y Gobernador Goitía, una de las arterias principales de la ciudad. Por motivos que aún no fueron esclarecidos, otro poste cayó sobre la calzada, interrumpiendo el tránsito y generando un potencial riesgo de accidente.

La rápida intervención de la Policía y del personal de la empresa provincial de energía SECHEEP permitió retirar la estructura y restablecer la circulación vehicular, evitando mayores consecuencias.

Un dato que llamó la atención es que el poste cayó a unos 150 metros del centro de operaciones de la propia empresa Telecom en la ciudad.

Reclamos históricos

Vecinos de Castelli y de otras localidades del interior chaqueño vienen reclamando desde hace años el recambio y mantenimiento de postes, muchos de ellos visiblemente deteriorados. Según señalan, en reiteradas oportunidades los pedidos no habrían tenido respuesta efectiva por parte de la compañía.

La reiteración de estos episodios reaviva el debate sobre la necesidad de inversión en infraestructura y mantenimiento preventivo, con el objetivo de evitar situaciones que puedan derivar en accidentes o daños mayores.

Mientras tanto, la comunidad espera respuestas concretas y soluciones definitivas para garantizar la seguridad en la vía pública.

Imágenes Gentileza ALEJANDRA MORIENEGA

