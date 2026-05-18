COMPROMISO Y SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DIFÍCILES

🤝El pasado viernes 15 se llevó adelante una emotiva jornada solidaria en el paraje Río Salado, donde alumnos de la Promo 2026 de la Escuela Técnica Nº 12, junto al grupo Barberos Solidarios y la Municipalidad de Juan José Castelli, realizaron una importante acción comunitaria destinada a acompañar a las familias afectadas por las inundaciones.

📦Durante la visita los alumnos entregaron donaciones, que ellos mismos recolectaron. Las entregas se hicieron en el lugar a vecinos de la comunidad y además se realizaron cortes de cabello gratuitos para niños y niñas, quienes también pudieron compartir un refrigerio y disfrutar de un momento de contención y alegría.

📌Estas actividades, coordinadas entre los jóvenes, instituciones educativas y el municipio, forman parte del trabajo solidario que se viene desarrollando en distintas zonas afectadas por las intensas lluvias, donde muchas comunidades quedaron aisladas y necesitan acompañamiento permanente.

Desde el municipio destacaron el enorme compromiso de los estudiantes y de cada voluntario que se sumó a esta iniciativa, demostrando que la solidaridad y el trabajo en conjunto son fundamentales para llegar a quienes más lo necesitan.



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