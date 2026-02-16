ÁREA METROPOLITANA:: RÁPIDA RECUPERACIÓN DE MOTOCICLETA EN EL BARRIO BARBERÁN

Los presuntos autores abandonaron el rodado tras notar la presencia policial.

Personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana intervino en un hecho de robo a mano armada denunciado anoche

Un hombre de 27 años manifestó que minutos antes, cerca de las 22:40, mientras circulaba en su motocicleta 110 cilindradas por calle Niño Boironat y al llegar a la intersección con Pasaje Mansilla, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de 200 cilindradas color blanca. Según su relato, uno de ellos exhibió un arma de fuego tipo revólver y lo despojó de su rodado.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo con personal de servicio externo y guardia de prevención.

Ya en la madrugada, a eso de las 03:30, efectivos que patrullaban el barrio Barberán observaron a dos individuos circulando en una motocicleta 110 cc color bordó y otra tipo cross blanca. Al intentar identificarlos, los sospechosos emprendieron la huida, abandonando uno de los rodados en la intersección de calles Bariloche y Teuco.

Seguidamente, al verificada la numeración del vehículo, se constató que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída horas antes. El rodado fue formalmente secuestrado y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la magistratura interviniente para su posterior entrega al damnificado, previa acreditación de propiedad. La investigación continúa a fin de identificar y dar con los autores del hecho.

