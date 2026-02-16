INTERIOR PROVINCIAL CONTROL EN TERMINAL: DAN CON UN HOMBRE CON PEDIDOS DE DETENCIÓN

Tras la utilización del Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi) constataron que tenia restricciones judiciales

Ayer, Personal de la División Investigaciones Complejas Interior San Martín realizó un operativo de identificación de pasajeros en la terminal de ómnibus de la ciudad

En el procedimiento individualizaron y condujeron a un hombre de 34 años, domiciliado en la provincia, quien al ser verificado en el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi) arrojó alerta roja por posibles restricciones judiciales.

Tras consulta con la Sección Orden del Día de Resistencia, se confirmó que registraba dos pedidos activos de aprehensión: uno por una causa de robo con armas y otro por amenazas, ambos requeridos por magistraturas de la ciudad de Villa Ángela.

Luego de establecer comunicación con las autoridades judiciales intervinientes, desde el Juzgado Correccional, dispuso la notificación de libertad supeditada por prescripción de la causa. Por su parte, la Cámara del Crimen ordenó también libertad supeditada, debiendo el ciudadano presentarse ante esa sede judicial para regularizar su situación legal.

Finalizadas las diligencias, el hombre recuperó su libertad conforme lo dispuesto por la Justicia

